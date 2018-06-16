Bayram coşkusu

Bayramın ilk gününde, yurdun dört bir yanındaki camiler bayram namaz
ına gelenlerle doldu taştı. Namaz sonrası vatandaşlar topluca bayramlaştı. İstanbul
'da Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan camilerinde izdiham yaşandı. İçeride yer bulamayanlar bahçede namaz kıldı. Ramazan Bayramı namazını kılan vatandaşlara kahvaltı ve çorba ikram edildi. Fatih Belediyesi'nce, bayram namazı sonrasında Fatih Camisi'nde 2 bine yakın kişiye kahvaltı paketi dağıtıldı.
Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti. Eski ve Üç Şerefeli cami de doldu.
Sivas'ta vatandaşlar, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan, eğik minaresiyle ünlü Ulu Cami'ye akın etti. İçerisi dolunca bazı vatandaşlar dışarıda namaz kıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da bayram namazını Ulu Cami'de kıldı. İKRAMİYESİNİ ÇOCUKLARA DAĞITTI
Şanlıurfa'da Balıklıgöl'deki Dergah Camisi, Diyarbakır'da da İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami namaz için gelenlerle dolup taştı. Cemaat avluda saf tuttu.
Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi ortak tercih oldu. Bursa'da da Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi büyük ilgi gördü.
Eskişehirliler Reşadiye ve Çarşı camilerine, Balıkesirliler Tarihi Zağnos Paşa ve Yıldırım Camisi'ne, Kütahyalılar Ulu Cami'ye, Bilecikliler Şerif Paşa Camisi'ne, Çanakkaleliler Necippaşa, Şehitler ve Anafartalar camilerine, Elazığlılar İzzetpaşa Camisi'ne akın etti.
Kars'ta ise bayram namazında Evliya Cami ve Ehlibeyt Işıklı Cami yine en fazla tercih edilen adresler oldu.
Adana'da emekli Erol Baksi, bayram geleneğini sürdürmek için bin liralık bayram ikramiyesini mahalledeki yoksul çocuklara dağıttı.