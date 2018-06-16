Canan Kaftancıoğlu'ndan iki yüzlü hareket

CHP'nin skandallarla dolu geçmişi olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 24 Haziran seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte adeta geçmişte söylediği sözleri unutarak muhafazakar oylar için şekilden şekile girmeye başladı.

DOMUZ ZİYAFETİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Geçmişi tam anlamıyla İslamiyet düşmanı söylemlerle dolu olan, eşiyle birlikte yapmış olduğu domuz ziyafetini sosyal medya hesabından paylaşan Kaftancıoğlu, 24 Haziran öncesi Ramazan Bayramı kutlama etkinliklerine katıldı.

"ATILMADIK BİR RAMAZAN TEBRİK MESAJI KALMIŞTI" DEMİŞTİ...

Oysa ki Canan Kaftancıoğlu, 17 Haziran 2015'te sosyal medya hesabından attığı tweet ile Müslümanların kutsal aylarından olan Ramazan'ı hedef alarak "Atılmadık bir Ramazan tebrik mesajı kalmıştı!" sözleriyle İslam değerlerini hedef almıştı. Kaftancıoğlu, partisinin Saadet Partisi ile yaptığı ittifaktan sonra geçmişte yaşanan Madımak olayları ile ilgili söylediği sözleri unutarak bu ittifaka destek vermiş ve Temel Karamollaoğlu ile kurulan bu ittifakı benimsemişti. Saadet Partili isimlere de açıkça destek veren Kaftancıoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'in seçim propagandası yaptığı konuşmadan övgü dolu sözlerle bahsetmişti.