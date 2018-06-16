Son dakika: Erdoğan’dan yavru köpek vahşetiyle ilgili flaş talimat

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Hayvanları korumanın sadece görev değil, inancın ve insanlığın da gereği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda'nın bir emanetidir. Sakarya'da meydana gelen ve hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim." açıklamasını yaptı.

"YENİ YAPTIRIMLARI YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

Erdoğan, 2004'te hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkardıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız. Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum."

- OLAY

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek öldü