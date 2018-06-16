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Hainlik yapanlar cezalandırılacak

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018
Hainlik yapanlar cezalandırılacak
Başbakan , Hakkâri'nin ilçesinde 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda terhisine bir ay kala şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın Şanlıurfa Şehitlik Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yıldırım törende yaptığı konuşmada "Bayrağımıza, toprağımıza, devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar, mutlaka cezalandırılacaktır. Şehidimizin kanı asla yerde kalmayacak. Bayram sevincini yasa boğan bu alçaklara dünyayı dar etmek boynumuzun borcudur" dedi. Anne Fatma Halat, "Daha seni evlendirecektim" diye ağıt yakarken şehidin ikizi İbrahim Halat, gözyaşı döken bazı yakınlarına "Sakin olun, teröristleri sevindirmeyin" diye seslendi. Halat şehitlikte toprağa verildi. Vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
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Hainlik yapanlar cezalandırılacak
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