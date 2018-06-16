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'nin vaadi: Öcalan'a özgürlük

Eş Genel Başkanı , mitinginde, vaadi olarak terörist başı Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.6.2018 14:04 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 14:50
HDP'nin seçim vaadi: Öcalan'a özgürlük

Halkların Demokratik Partisi () Eş Genel Başkanı , mitinginde skandal sözler sarf etti.

"DEMOKRASİYE KATKISI OLAN ÖCALAN'I ANMADAN GEÇMEK OLMAZ"

Buldan konuşmasında, "Evet, bugün burada sayın Öcalan'ı anmadan geçmek olmaz. Barışa olan katkısı, özgürlüğe olan katkısı, demokrasiye olan katkısıyla barış sürecinde büyük emeği olan, büyük çabası olan sayın Öcalan üzerinde şu anda ağırlaştırılmış bir tecrit var. Üç yıldır sayın Öcalan'a tecrit uyguluyorlar. Bununla birlikte Kürt halkını cezalandırmak istiyorlar. Buradan söz veriyoruz, 24 Haziran'dan sonra sayın Öcalan üzerindeki tecriti de hep birlikte kaldıracağız." dedi.

MİTİNGLERDE TERÖR PROPAGANDASI

HDP'nin geçtiğimiz ay 'da düzenlediği mitingde de terör örgütü 'ya ait bez parçası açılırken, katılımcılar terör örgütü PKK ile elebaşı lehine slogan atmıştı.

Pervin Buldan'dan skandal Öcalan açıklaması

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HDP'nin seçim vaadi: Öcalan'a özgürlük
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