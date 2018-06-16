Herkes okur-yazar oluncaya dek durmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde başlatılan, ATV'nin sevilen sunucusu Müge Anlı
'nın da destek
verdiği okuma-yazma seferberliğinde dört ayda okuma ve yazma öğrenen sayısı 495 bine ulaştı. Rakamlardan memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, "Çok çabaladık, yorulduk, çok mücadele verdik ama başardık. Bir harf bir ses bir ses de bir hayat oldu. Okul sıralarında, duvarlara yazılan ve engellenen okuma aşkı proje ile can buldu. Sonuç çok duygulandırdı. Zamanla daha iyi olacak" dedi. TEK TEK İKNA ETTİK
Emine Erdoğan, "Haydi Kızlar Okula Projesini yaptığımız dönemde, aileleri tek tek ikna ettiğimizi hatırlıyorum. Türkiye bize ses verdi. Haftalardır Türkiye'nin dört bir yanından mektup yağıyor. Teşekkür, dua, minnet, vefa, özlem... Öyle duygulu şeyler yazıyorlar. 2.5 milyona tekabül eden bu oranı sıfırlayana kadar durmak yok. Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak" dedi.