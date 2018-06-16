Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: İP’in Sultanahmet manipülasyonu

Son dakika: İP’in Sultanahmet manipülasyonu

İYİ Parti(İP)Genel Başkanı ile , Sultanahmet Meydanı’nda Halk TV için Halk Arenası programı yapmak istedi. İlçe Seçim Kurulu yasada siyasi propaganda yapma alanları dışında olduğu gerekçesiyle izin vermedi. İP taraftarları, kararı gerçek dışı şekilde kamuoyuna duyurarak Akşener’in engellendiği iddiasını ortaya attı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 23:58
Son dakika: İP’in Sultanahmet manipülasyonu

İYİ Parti Genel Başkanı ile gazeteci Halk TV de yayınlanmak üzere Halk Arenası programını 17 Haziran Pazar günü Sultanahmet Meydanı'nda yapmak istedi.

SULTANAHMET MEYDANI BU ALANLARDAN BİRİSİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

İyi Partinin tarihi ve turistik Sultanahmet Meydanında açık hava toplantısı şeklinde program yapma talebini inceleyen kurulu programın açık hava toplantısı şeklinde siyasi propaganda olacağı gerekçesiyle Sultanahmet Meydanı'nda yapılamayacağını belirtti. Kararda İstanbul'da siyasi propaganda yapılacak alanların kanunda belirli olduğunu Sultanahmet Meydanı'ndan bu alanlardan birisi olmadığı belirtildi.

BU TAG İLE ÇARPITILDI

Fatih İlçe Seçim Kurulu'nun kararı İYİ Parti taraftarlarınca sosyal medyada Akşener'in engellendiği manüpilasyonu ile kamuoyuna yansıtıldı.

Gaziantep'te miting için alınan güvenlik tedbirlerini bile Meral Akşener'in engellendiği şeklinde kamuoyuna yansıtan Akşener taraftarları, Sultanahmet'te izinsiz yapılmak istenen programa izin verilmemesini sosyal medyada '#Akşeneresultanahmetengeli'tagı ile çarpıttı. Sultanahmet Meydanı'nda hiçbir siyasi parti bugüne kadar propaganda yapmadı.

KARARIN SİYASİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ AMA...

Bu arada İP'li Koray Aydın yaptığı basın açıklamasında kararın siyasi olduğunu iddia etti ama gerekçesini izah edemedi.

Son dakika: Meral Akşener'e Mardin'de şok!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İP’in Sultanahmet manipülasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN