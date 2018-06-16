Muharrem İnce’nin yeni yalanı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi köprüyü Özal yaptı üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Demirel'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 liraya geçiyorsun. Erdoğan'ın yaptığı köprüden giderken 114 lira gelirken 114 lira toplamda 228 lira" şeklindeki sözlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

114 LİRA DEĞİL 13 LİRA!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretleri yer alıyor. Sitede; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçişte tek yönlü para alındığı ve 1. sınıf araçlar için geçiş ücretinin 13,05 TL olduğu açıkça görülüyor.

Muharrem İnce'nin; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişte 13.05 lira alınmasına rağmen 114 lira alındığını seçim meydanlarında söylemesi dikkat çekici bulunuyor.

VARANK: İNCE'NİN UTANMADAN PROFESYONELCE YALAN SÖYLEDİĞİNİN BİR ÖRNEĞİNİ VEREYİM

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu. Varank, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eleştirerek, "Muharrem İnce'nin seçmeni kandırmak için nasıl utanmadan profesyonelce yalan söylediğinin bir örneğini vereyim. Bu yalanı günlerdir söylüyor. 3. Köprü Yavuz Sultan Selim'den geçişte tek yönlü para alınıyor ve 1. sınıf araçlar için 13,05 TL" ifadelerini kullandı.