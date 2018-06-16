‘Şehidime bayramlık getirdim’ Bayramın ilk gününde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Terör ve 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, şehit evlatları için dua etti, mezarları elleriyle temizledi

Bayramı'nın ilk gününde yurdun değişik yerlerinde şehit mezarları ziyaretçi akınına uğradı. Şehit mezarlarında gözyaşlarıyla dua eden ailelerini vatandaşlar yalnız bırakmadı.

İstanbul Edirnekapı Şehitliği bayram ziyaretine gelen ailelerle doldu taştı. Yüzlerce şehit yakını bayramın ilk günü şehitlerinin mezarını ziyaret etti. 1995 yılında

Vatandaşlar da şehitlerini minnet borcunu ödemek için mezarlıktaydı. Şehitliği ailesiyle birlikte ziyarete gelen İbrahim Hakkı Arslan "Bu şehitler sayesinde biz bu bayramları kutlayabiliyoruz. Buraya gelip onlara minnet duygularımızı göstermek dualar ediyoruz" dedi.



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU RamazanBayramı'nın ilk gününde yurdun değişik yerlerinde şehit mezarları ziyaretçi akınına uğradı. Şehit mezarlarında gözyaşlarıyla dua eden ailelerini vatandaşlar yalnız bırakmadı.İstanbul Edirnekapı Şehitliği bayram ziyaretine gelen ailelerle doldu taştı. Yüzlerce şehit yakını bayramın ilk günü şehitlerinin mezarını ziyaret etti. 1995 yılında Tunceli 'de şehit düşen Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz da onlardan biriydi. 20 yaşında toprağa verdiği evladının başında dua edip kabrini sulayan şehit babası, "Tek erkek evladımdı onu da toprağa verdim. Tunceli'de 18 arkadaşı ile birlikte PKK 'lı teröristlerce şehit edildi benim oğlum" dedi.Vatandaşlar da şehitlerini minnet borcunu ödemek için mezarlıktaydı. Şehitliği ailesiyle birlikte ziyarete gelen İbrahim Hakkı Arslan "Bu şehitler sayesinde biz bu bayramları kutlayabiliyoruz. Buraya gelip onlara minnet duygularımızı göstermek dualar ediyoruz" dedi. İzmir 'de 9 ay önce kaza kurşunuyla şehit olan Ulaştırma Er Ramazan Özmen'in ailesi oğullarının Konya 'daki kabrini ziyaret etti. Oğlu olmadan ilk bayramını geçiren anne Semra Özmen, "Bugün bayramlık getirdim Ramazan'a" dedi. Şanlıurfa 'dan memleketi Gümüşhane 'ye gelirken Tunceli'de terör örgütü mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Süleyman ve annesi Hafize Çetin, şehit kızlarının kabrini temizleyip dua etti. Şehit ailesi, gözyaşlarını tutamadı.