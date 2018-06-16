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Sınırda yakalanan 2 şüphelisi tutuklandı

'de 'a kaçma hazırlığındayken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisinden 2'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 10:47
Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüphelisi ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirtilen uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık sonrası mahkemeye çıkarılan Fettah Y. (32) ile Semra Y. (27) tutuklanırken, Murat G. (30) ise soruşturmasının sürdüğü 'ya gönderildi.

Muhammet T. ve Gizem T. ile Afganistan uyruklu şüphelinin işlemleri sürüyor.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birlikleri ve Merkez İlçe Jandarma birliklerinin ortak operasyonunda dün 5 FETÖ şüphelisi ile Afganistan uyruklu "insan kaçakçısı" yakalanmıştı.

Yakalananların örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan Muhammet T, Gizem T, Fettah Y, Semra Y. ile Maliye Bakanlığı'ndan ihraç edilen eski gelir uzman yardımcısı Murat G. olduğu belirlenmişti.

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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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