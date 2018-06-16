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Son Dakika: Erdoğan, Mirziyoyev'le görüştü

Son dakika haberi... , Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’le bugün telefonda görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 13:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'le görüştü

, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bayramlaştı.

Edinilen bilgiye göre, bayramlaşma vesilesiyle gerçekleşen görüşmede iki lider, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Erdoğan ve Mirziyoyev, Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Mirziyoyev'in 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'le görüştü
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