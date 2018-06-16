Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bayramlaştı.

Edinilen bilgiye göre, bayramlaşma vesilesiyle gerçekleşen görüşmede iki lider, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Erdoğan ve Mirziyoyev, Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Mirziyoyev'in 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.