Son teröriste kadar bu işin peşindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bayram namazını İstanbul Altunizade'deki Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı. Çıkışta vatandaşların bayramını kutlayan Erdoğan, Suruç saldırısıyla ilgili de mesajlar verdi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Şanlıurfa
Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız
'ın abisini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP öldürdüler. Bunlar birer tahrik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler biz demokrasi barış özgürlükten yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları yapmaya devam ediyorlar. Biz milli birlik, beraberlik dedik, aynı şeyi yaptılar . Çözüm süreci dedik aynı şeyi yaptılar . Ne yaparlarsa yapsınlar şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da ne Tendürek'te ne Besler Deresi'nde bırakacağız, ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayana kadar bunu kovalayacağız. Milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok." 'BEDELLI ASKERLIĞI KONUŞACAĞIZ'
Erdoğan, bedelli askerlik ile ilgili bir soruya da "Bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah bunu seçimlerden sonra Silahlı Kuvvetlerle konuşacağız. İhtiyaç nedir, yaş sınırları nedir, bunu belirledikten sonra adım atacağız. Gündemimizde var" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda da vatandaşlara seslendi. Erdoğan şunları kaydetti:
Rabbim inşallah sekiz gün sonra Türkiye'de bir demokrasi bayramını yaşatsın. Karşımızda birleşenleri görüyorsunuz. Bunların bu ülke için yapacağı bir şey var mı? Terörle mücadele derdi var mı? Ne diyorlar, "Kapatacağız" Yüksek Hızlı Treni
kapatacağız. "Dördüncü köprüyü de ben yapacağım" diyor. Soruyorlar gazeteciler nereye yapacaksınız "Çalışırız uygun bir yere yaparız" diyor. Daha senin projen yok. Bu iş ustalık işi. Büyük Türkiye güçlü lider ister. Bir bakkal dükkanın olsa çırağa teslim eder misin? DÖRT SÜTUN ÜZERİNDE BÜYÜME
Türkiye'yi dört sütun üzerinde büyütüyoruz: Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bunun üzerine ulaşım, tarım, kültür, turizm, onurlu şahsiyetli dış politika dedik. Biz konuşmayız, yaparız.
Başta İnce olmak üzere bunların kitaplarında terörle mücadele yok. İnce başta olmak üzere diğerleri yatıp kalkıp "Demirtaş niye Edirne Cezaevi'nde kalsın" diyorlar. Bunların partisi cezai konumu başka adam bulamıyor da bunu cumhurbaşkanı olarak çıkartıyor. Dert başka.
Şanlıurfa Milletvekilimiz, kendisi Kürt. Esnaf ziyareti yapıyor. Abisini öldürüyorlar. Siz diyorlar bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Niye geldiniz? Olabilirsin, HDP'liysen sana ziyaret yapıldıysa niye rahatsız oluyorsun? Bugün (dün) milletvekilimizin abisi defnedildi.
Biz barış istiyoruz. Onlar lafta barış, özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce, binlerce. Diyarbakır
Belediyesi önündeki Kürt annelerini ağlatan bunlar değil miydi? Onların kızlarını Kandil'e kaçıranlar bunlar değil miydi? Bizden böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar hala devam ediyor.
8 gün sonra demokratik bir şekilde sandıkta bunlara hesap sormaya var mısınız? Diyarbakır ne güzel oldu. Dört gidiş dört geliş yol havalimanı yolu. İstanbul'da böyle yollar yok. Biz hizmetin partisiyiz.
79 senede 6 bin 100 km yol yapılmıştı. 16 senede 20 bin km yol yaptık. IMF'ye borcumuz yok. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Bay Muharrem
de ara sıra istifade eder dedik. Yalovalı ya kendisi. YENİ MÜJDELER OLACAK
Kandil'i bombalıyoruz. Size bir kaç gün içinde daha büyük müjdelerimiz de olacak. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun. Bütün imkanlarımızla komutanlarımızın yanındayız.
Bay Muharrem, İsmail Metin Paşa'ya saldırıyor. General protokol olarak orada duruyor. Ben başkomutanım. Zaten Bay Kemal de bundan kurtulmak için bunu aday yaptı. Kendisi aday olmadı. Bay Muharrem kazanamazsam bırakacağım dedi. 24 Haziran'da göreceğiz. KATAR EMİRİ İLE BAYRAMLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Şeyh Temim, Filistin halkı için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu da vurguladı. HALİÇ'TE BİLİM MERKEZİ MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Haliç Tersanesi'nde Bilim Merkezi kurulacağını bildirdi. Twitter paylaşımında projenin 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, "İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak" dedi.
Bayram namazını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılan Erdoğan'a, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Barış SAVAŞ/
SABAH