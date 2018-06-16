Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sosyal medyada algı operasyonuna sıkı takip

da algı operasyonuna sıkı takip

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018
Sosyal medyada algı operasyonuna sıkı takip
Türkıye'nin geleceğinin oylanacağı 24 Haziran seçimlerinde özellikle terör örgütleri ile irtibatlı hesapları üzerinden seçime gölge düşürülmeye çalışılacağı ihbarları emniyet ve 'yı harekete geçirdi. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve BTK yaptıkları çalışmalarda son dönemlerde Facebook, Twitter ve gibi sosyal medya kanalları üzerinde sahte hesaplarda artış tespit ederken, bu hesapların tamamı gözetim altına alındı.

MANİPÜLASYONA GEÇİT YOK
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda özellikle Facebook, Twitter, YouTube üzerinden manipüle edilmiş fotoğraf ve haber içeriği paylaşanlar, seçim sonucuna şaibe düşürmeye çalışanlar, vatandaşı sandık sonucuna karşı kışkırtanlar ve toplumun belli kesimine karşı kin ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunanlar tespit edilip haklarında işlem başlatılacak. Vatandaşların arasında nifak sokmayı amaçlayan türde paylaşımlar suç unsuru sayılarak buna göre işlem yapılacak. Facebook, Google, YouTube ve Twitter'ın yöneticileri ile irtibata geçilerek, seçim süresince Türkiye ile dayanışma içinde bulunmaları ve karar alma mekanizmasını hızlı işletmeleri talep edilecek. BTK'da kriz merkezi de kurulacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada algı operasyonuna sıkı takip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN