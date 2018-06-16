Suikaste uğrayan siyasetçi sayısı… Bu kaçıncı Suruç?

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE DE HEDEF SURUÇ'TU…

Hatırlayın, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir hafta öncesiydi. Yine HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı tartışılıyordu. Ve yine HDP'nin kalelerinden olan Diyarbakır'dan bir katliam haberi gelmişti. Partinin mitinginde patlayan bomba sonucu hayatını kaybedenler olmuştu...

O dönemde yapılan anketler, HDP'nin 7 Haziran'da barajı geçmesinde bu provokasyonun etkisi olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.

1 KASIM SEÇİMLERİNDE YİNE SURUÇ…

Bu olaydan birkaç ay sonra Türkiye 1 Kasım'da yeniden seçimlere gitme kararı almıştı. Bir kez daha asıl soru HDP'nin barajı geçip geçemeyeceğiydi. Ve ne yazık ki Türkiye kör gözüm parmağına bir katliam yaşayacaktı.

Üstelik yine Suruç'ta!

Kente gelen 33 solcu genç bombalı bir eylemle katledilecekti!

Hedef seçimler öncesi her ile bir genç cenazesi gönderip olayları yurt geneline yaymaktı...

PKK MEDYASI YİNE İŞBAŞINDA…

Başbakan Binali Yıldırım Suruç'taki olayın tesadüfen gelişmediğini bir hazırlık sonucu olduğunu söylerken, Savcılık da olayın terör bağlantısı üzerinde duruyor.

Zamanlamaya, yere, aktörlere ve PKK medyasının "AKP terör örgütü yine katliam yaptı" türünden propagandalarına bakılırsa hiç de boş şüpheler değil.

Herkes de durumun farkında. Eminim ki sağduyulu Urfa halkı bu kez de oyunu bozacaktır.

Bu arada bizler Suruç'u konuşurken, Türkiye'den kilometrelerce ötedeki Meksika'da da mesele seçim suikastları ve cinayetleri.

Zira Meksika'da temmuzda yapılacak devlet başkanlığı, senato ve temsilciler meclisi seçimleri öncesinde suikasta kurban giden politikacı sayısı tam 114!

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