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Son Dakika: 'ta lilere yönelik yla ilgili soruşturmada flaş gelişme!

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın ilçesinde 'lilere yönelik yla ilgili soruşturmada, aralarında milletvekili adayı 'ın da yer aldığı 19 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 11:38
Son Dakika: Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada flaş gelişme!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı Kaplan'ın yanı sıra terör bağlantısı nedeniyle HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HDP ADAYI İSMAİL KAPLAN'IN SÖZLERİ

HDP adayı , 'taki seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik, "Bakın arkadaşlar, bizi acıtan nedir biliyor musunuz? Elbette ki içimizdeki ihanettir. O İdris-i Bitlisi... Biz 3 Mayıs 2016'yı Ankara'daki Türk meclisini, Osman Baydemir'i, İbrahim Halil Yıldız'ı unutmadık. Biz o İdris-i Bitlisi var ya onun ihanetini 24 Haziran'da başarıya (kazanmaya) çevireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

HDP VE AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANMIŞTI

İbrahim Halil Yıldız'ı tarihi figür "İdris-i Bitlisi" olarak tanımlayıp ihanetle suçlayan Kaplan'ın konuşmasında verdiği tarihte yapılan TBMM Anayasa Komisyonu Toplantısı'nda HDP ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde önceki gün AK Parti'lilere yönelik silahlı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

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Son Dakika: Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada flaş gelişme!
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