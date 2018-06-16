Suruç'ta çıkan olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi

Esvet Şenyaşar'ın da ölümüyle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. Öte yandan, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın yaşamını yitirdiği önceki günkü olayda ölen ve dün Suruç'ta defnedilen diğer iki kişinin ise Esvet Şenyaşar'ın oğulları Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar (35) olduğu belirtildi.Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgukaldırılanlan Esvet Şenyaşar'ın cenazesinin, otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği, gece veya bugün Suruç'ta toprağa verileceği bildirildi.



10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Suruç'ta yaşamını yitiren Şenyaşar ailesine mensup 2 kişi için düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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