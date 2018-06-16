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'ta çıkan olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi

'ta grubuna yönelik saldırıda yaralanan ve 'te tedavi gören (64) doktorların tüm çabasına karşın akşam saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 08:32 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 08:33
Suruç'ta çıkan olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi

'ın da ölümüyle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. Öte yandan, Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın yaşamını yitirdiği önceki günkü olayda ölen ve dün 'ta defnedilen diğer iki kişinin ise Esvet Şenyaşar'ın oğulları Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar (35) olduğu belirtildi. Kurumu morgukaldırılanlan Esvet Şenyaşar'ın cenazesinin, otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği, gece veya bugün Suruç'ta toprağa verileceği bildirildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suruç'ta yaşamını yitiren Şenyaşar ailesine mensup 2 kişi için düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Suruç'ta çıkan olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi
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