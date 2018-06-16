"Teröristleri toplantı halindeyken vurduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplandırıyor.

Erdoğan, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin, "Bu olayda da bunlara bizim mesafeli veyahut da bir müsamaha göstermek mümkün değil. Yani bizim için bu noktada bir insan ölümü neyse buna da böyle bakıyoruz. AK Parti olarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkarttık. Meclis'in yoğunluğu nedeniyle gündeme getirilmeyen hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemeleri içeren hükümet tasarısını da inşallah seçim sonrası dönemde süratle yürürlüğe sokacağız." açıklamasında bulundu.

''BU İŞLERİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ''

Yeni düzenleme ile kanunun yasak fiillere ilişkin idari para cezalarında önemli oranda artışa gidildiğini belirten Erdoğan, "Sahipli veya sahipsiz hayvanlara acımasız ve zalimce muamelelerde bulunmak veya eziyet etmek ve hayvanları birbirine zarar verecek şekilde dövüştürmek fiilen suç haline geliyor. Sahipli hayvanlar bakımından sahibinin şikayeti üzerine, sahipsiz hayvanlar bakımından ise Orman ve Su İşleri Bakanlığının yazılı başvurusu üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyor. Böyle bir süreci başlatmış olacağız. Dolayısıyla biz bu işleri sahipsiz bırakmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Terörle mücadeleyi hakkıyla dört dörtlük yapacaksak bu kişilere örgütlere karşı milletim gerekli dersi gerekli cevabı verecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bürokratik oligarşiyi, biz şimdi bu yeni sistemle yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz." dedi.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN YERİ SANDIK"

Suruç'taki saldırıyı değerlendiren Erdoğan ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yaklaşım PKK'nın artık alışılmış yaklaşımı. Hele hele bunlar Şanlıurfa'da böyle bir şeyi hiç hazmedemiyorlar.

Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'u, bilmem neyi, arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver."

OHAL

Erdoğan, ''OHAL'in gelmesi sorun değil eğer OHAL'i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir terörle mücadele için gelir.'' dedi.

"BİZ SENİ MUHATAP ALIR MIYIZ?"

Erdoğan, Muharrem İnce'ye yönelik, "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" eleştirisinde bulundu.

KANDİL OPERASYONU

Erdoğan Kandil Operasyonu'na ilişkin, ''Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli bunların toplantı alanlarını vurduk. Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı? sorusuna, ''Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." cevabını verdi.