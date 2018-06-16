Yıldız’ın cenazesinde PKK’ya lanet okundu

Şanlıurfa
'nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti sırasında, PKK
yandaşlarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden AK Parti
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız
'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız dün toprağa verildi. Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından araçla Hicret Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına; Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınan Yıldız'ın tabutu, Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi. Yıldız'ın tabutunu Bakan Soylu ve beraberindekiler omuzlara alarak bir süre taşıdı. Bu arada, cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Törene katılanlar tekbir getirip "Vatan sağ olsun", "Kahrolsun PKK" sloganları attı. BU İŞ O KADAR UCUZ DEĞİL
Milletvekili Yıldız'a başsağlığı dileyen ve olayın sorumlularının yargı önünde hesap vereceğini dile getiren Soylu, "HDP'nin bir tahriki söz konusu ve bu provokasyon, bu tahrik böyle bir sonuca yol açtı. İçinde hala kin güdenler ve bu konuda özellikle seçimi fırsat bilip burada, bu kini büyütmeye çalışanların ortaya koyduğu bir sonuçtur. Bilinmelidir ki; bunu yapanların yanına kâr kalmaz, kalmamış, kalmayacaktır. Hem savcının, hem idari olarak bizim yaptığımız soruşturmalar, elbette ki neticeyi ortaya çıkaracaktır. Ama işin bir de siyasi kısmı var. Bu siyasi kısmı ile ilgili sorumsuzluk gerçekleştiren ve burada tahriki ortaya koyan da açık ve net bellidir. Bu iş o kadar ucuz değil. Bir taraftan öyle safa yatmak, diğer taraftan da el altından her türlü tahriki gerçekleştirerek buranın huzurunu bozmasına müsaade etmeyiz. Yani PKK'nın seçim üzerindeki baskısının ortadan kalktığı, ama geçmiş dönemleri hatırlatmak üzere yapılan birtakım tahrikler böyle bir sonucu ortaya koymuştur. Doğu ve Güneydoğu'da seçim kendi huzuru içerisinde yürümektedir. Türkiye'de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz, yaptırmayız. O dönemler bitti" dedi. BAŞBAKAN'DAN TAZIYE ZIYARETI
Başbakan Binali Yıldırım
, Suruç'taki saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım "Adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, bu tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor. Olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır" dedi. YILDIZ, PKK'NIN SUİKAST LİSTESİNDEYDİ
Saldırıda
yaşamını yitirdiği açıklanan ancak hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldüğü açıklanan Esved Şenyaşar
(64), dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 4'e yükseldi. AK Parti grubunun esnaf ziyaretini engellemeye çalışan ve olayda hayatını kaybeden Esved Şenyaşar'ın DBP yöneticisi olduğu, Kasım 2016'da PKK soruşturmasında gözaltına alındığı belirlendi. AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, terör örgütü PKK'nın suikast listesinde yer aldığı da ortaya çıktı. Geçen yıl Kobani'den Türkiye'ye geçerken yakalanan 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile milletvekili Yıldız ile AK Partili yöneticilerine suikast hazırlığında oldukları tespit edilmişti. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, saldırıya ilişkin 4 savcının görevlendirildiğini bildirdi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Bu arada saldırıda ölen Adil Şenyaşar (29) ile Celal Şenyaşar'ın (35), Esved Şenyaşar'ın oğulları olduğu ve dün defnedildikleri öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren PKK yandaşlarının AK Parti grubunun esnaf ziyaretini haber aldıkları ve uzun namlulu tüfekler ile çarşıda konuşlandıkları belirtildi.