MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün İstanbul
'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bahçeli burada şunları söyledi: COŞKUNUZ HEYECAN VERİYOR:
Bugünkü coşkunuz ve heyecanınız, şahsımı çok mutlu etmiştir. Seçimlere bir hafta kala heyecanımıza heyecan katıyorsunuz. Siz dava arkadaşlarımla övünüyorum. Bugün İstanbul kutlu bir sefere çıktığını bir defa daha göstermiştir. PUSUYA YATANLAR VAR: Türkiye
çetin süreçlere göğüs geriyor. Önümüzü kesmek için pusuya yatan ve ömrümüzü kısaltmak için fırsat kollayanlar var. Türk ve Türkiye hasımları asla geri adım atmıyor. Devamlı etrafımızda tuzak kuruyor, üzerimize geliyorlar. İhanet çukurlarında buluşuyorlar. 24 HAZİRAN'DA ŞOKE OLACAKLAR:
Bizler 24 Haziran'da tarih yazmaya talibiz. Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz, bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iflası için el ovuşturanlar, maya ve meşrebi haramla dolanlar, 24 Haziran'da ya şoke olacaklar ya da yok olacaklardır. Bizler son kale olarak buradayız. Yıllardır olduğu gibi yine şer odaklarına korku salıyoruz. Bizden görünüp kaynağımızı kurutmaya niyetlenenlere, ganimet avcılığından medet ve menfaat umanlara 24 Haziran'da hüsran yaşatmazsak, bunları hezimetle buluşturup tamamen gündemimizden çıkarmazsak, diyorum ki, bu can bu bedene haram olsun. İNCE'NİN FRENİ PATLAMIŞ:
(Muharrem İnce
'nin sözleri) Türkün beyazı, zencisi olmaz, tarih boyunca olmamıştır. Ya Türksündür ya değilsindir ya adamsındır ya da ar damarı çatlak bir bedbaht. Neyin beyazı? Neyin zencisi? Her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce'nin, freni patlamış, dengesi bozulmuştur.