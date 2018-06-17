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9. Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

9. Cumhurbaşkanı , ölümünün 3. yılında memleketi 'daki anıt mezarı başında anıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 14:34
9. Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

Atabey ilçesindeki İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalça Tepesi'nde düzenlenen törene, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Yaşar Topçu, Rıfat Serdaroğlu ve Muhammet Kelleci, Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya GünaydıAntalyalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile Demirel'in yakınları katıldı.

Demirel'in anıt mezarına gül ve lavanta konuldu, tören alanına gül suyu serpildi. Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Kasırga, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi.

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9. Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
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