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Son dakika: 'nin Büyük İstanbul Mitingi! Tam 1 milyon 300 bin kişi...

İstanbul'da bugün düzenlenen mitingine 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 21:31
Son dakika: AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi! Tam 1 milyon 300 bin kişi...

Yetkililerden alınan bilgiye göre, helikopterle havadan yapılan metrekareye düşen kişi sayısı analiziyle, ve HDP mitinglerine katılım ölçümü yapıldı.

Ölçümlere göre Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi, Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilen HDP mitingine ise yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı.

Ayrıca, HDP mitinginin yapıldığı bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin, haklarında gözaltı kararı bulunan ve yasadışı pankart ve flama taşıyan 14 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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Son dakika: AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi! Tam 1 milyon 300 bin kişi...
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