Alman basını doğruladı: Adil Öksüz bu evde gizlendi

Alman
medyasında FETÖ
'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" firari darbeci Adil Öksüz
'ün, AA'ya gelen ihbar mektubunda yer alan Berlin
Neukölln'deki adreste kaldığını yazdı.
Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Alman makamlarının konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıkları vurgulanarak, "Ancak Frankfurter Rundschau gazetesinin bilgilerine göre Adil Öksüz gerçekten o evde kaldı" ifadesi kullanıldı. Haberde Öksüz'ün Berlin'deki devlet güvenliği dairesinin memurları tarafından güvenli bir yere götürüldüğü iddia edildi.
Berlin merkezli Der Tagesspiegel gazetesi de Alman güvenlik birimlerinin bu konuda çekingen davrandığı ancak Eyalet Kriminal Dairesi'nin devlet güvenlik biriminin "bu kişinin korumasına ilişkin tedbirler aldığı" bilgisini paylaştı. KORUMA DA VERİLDİ
Haberde, bu koruma tedbirlerinin uzun zamandan bu yana mı yoksa adresin yayımlanmasının ardından mı alındığının bilinmediği ifade edildi. Alman makamlarının uzun zamandır ülkeye kimin sığındığını bildiği aktarılan haberde, Türkiye
'nin bu kişiyi (Adil Öksüz) Interpol üzerinen tutuklama emriyle aradığı hatırlatıldı.
Aynı haberde, "Tagesspiegel gazetesinin bilgilerine göre, Federal Adalet Bakanlığı tutuklamayı ve iade edilmesini reddetti. Alman güvenlik makamları tarafından sadece kaldığı yer tespit edildi" ifadesi kullanıldı. TERTİPLEYEN İSİM
Berliner Zeitung gazetesinin "Darbe girişiminin tertipçisi Neukölln'de gizlendi" başlıklı haberinde de "Berliner Zeitung'un edindiği bilgilere göre Öksüz, gerçekten Neukölln'deki o evde kaldı" denildi. AA'ya gelen ihbar mektubuna göre, FETÖ'nün darbeci Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edilmişti.