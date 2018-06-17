BBC'de üçüncü havalimanına övgü dolu sözler

29 Ekim'deki açılış için gün sayan İstanbul Yeni Havalimanı, İngiltere'nin dünya çapında yayın yapan kanalı BBC World News'dan övgüler aldı.

STRATEJİK KONUMUNUN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Deneyimli gazeteci Aaron Heslehurst'un yayınına konuk olan İstanbul Yeni Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı ile ilgili son bilgileri paylaştı. Talking Business with Aaron Heslehurst isimli programda, 29 Ekim'de açılışını yapacak ve bölgedeki en önemli hub olacak İstanbul Yeni Havalimanı için, özellikle uluslararası uçuşlarda dünyanın en kalabalık havalimanlarına güçlü bir rakip geldiğini belirtti. Türkiye'nin büyük bir ülke olması ve özellikle iç hat uçuşlarındaki talebin son on beş yılda 12 kat artmasından bahseden Kadri Samsunlu; Türkiye'nin, üreten Doğu ve tüketen Batı'nın arasındaki stratejik konumunun önemine değindi.

Uzun menzilli uçuş yapabilme kapasitesine sahip uçakların yaygınlaşması sonrası 'hub modeli'nin zarar görüp görmeyeceği sorusuna istinaden Samsunlu; İstanbul Yeni Havalimanı'nın bulunduğu bölgeden 3 saat uzaklıkta 60 ülke ve 120 destinasyon olduğunu ve bu ülkelerden diledikleri her yere ulaşabileceklerini iletti. Yeni havalimanı açıldığında havayolları için slot sorunun ortadan kalkacağına dikkat çeken İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, Türk Hava Yolları'nın da yeni destinasyonlara çok daha kolay uçuş açabileceğini düşündüğünü belirtti.