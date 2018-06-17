Binbaşı tatilde boğuldu

Kahramanmaraş 12 Şubat İlçe Jandarma Komutanı Tayfun Atakut, bayram tatili için gittiği Mersin
'de boğularak hayatını kaybetti. Bayram tatilinde bir grup arkadaşı ile Mersin'e giden Binbaşı Tayfun Atakut (44) tüpsüz dalış yaptığı esnada arkadaşlarına su altında 'çıkıyorum' diye işaret yaptı. Bir süre sonra dalış yapan arkadaşları yüzeye çıktıklarında Binbaşı Atakut'u bulamadılar. Yapılan ihbarın ardından gelen arama kurtarma dalgıçları, 2 saatlik araştırma sonucu Binbaşı Atakut'un su altında cesedine ulaştı. Atakut'un cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Atakut'un eşi Binbaşı Aylin Atakut ile birlikte Diyarbakır'a tayininin çıktığı, bayram izninin dönüşünde yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Atakut'un cenazesi bugün Ankara'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.