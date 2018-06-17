Cezaları artıracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
dün Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı'nı kızı Emine Mahinur ve oğlu Ahmet Akif ile ziyaret etti. Emine Mahinur, Ahmet Akif ve küçük oğlu Sadık Eymen'in barınaktan birer hayvanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Albayrak, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüne ailece çok üzüldüklerini dile getirdi. Albayrak, bu olay sonrasında hayvan hakları ve sevgisi hakkında bir farkındalık oluşturmak için ailece böyle bir ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Allah'ın yarattığı her bir canlıya, hayvanlara inanç gereği de çok güzel davranılması gerektiğinin altını çizen Albayrak, "Bu olayda eğitim ve farkındalığın çok önemli olduğunu gördük. Bu olay insanoğlunun nasıl bir canlıya dönebileceğini gösterdi. Bu insan vicdanının kabul edebileceği bir konu değil" diye konuştu. Yargının da bu konuda gereğini yapacağını kaydeden Albayrak, hayvan haklarıyla ilgili yasa tasarısının da takipçisi olacaklarını bildirdi. Albayrak, hayvan barınağından sonra Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Albayrak'ı kapıda 6 yaşındaki Berat isimli çocuk karşıladı. Berat, Albayrak ve beraberindekilere kolonya ve çikolata ikramında bulundu. SİNCAR'A KAÇACAKLARMIŞ ORAYI DA DÜMDÜZ EDECEĞİZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programına katıldı. Albayrak burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de terör sürecinin artık bittiğini belirterek, "Bizim bunu anlatmamız lazım. Siyaset adı altında hala tabancaya, silaha uzanıp hala saldırmak, siyaset böyle mi? Bırakın Güneydoğu'yu, Şanlıurfa'yı, Suruç'u, İstanbul'da, şehirlerde dahi bu teröristler hücrelerinden çıkarılıp, adalet ve hukuk karşısında tasfiye edilecek. Kandil dümdüz olacaktı ya, amenna. Menbiç bitiyor, günler kaldı. Sincar
'a kaçacaklarmış, Sincar'a kaçacaksanız orayı da dümdüz edeceğiz. O dönem bitti. Bunlar son çırpınışlarınız" dedi.