Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" için Yenikapı Miting Alanı'na geldi.

"İSTANBUL... AŞKIM, SEVDAM, YARİM İSTANBUL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, miting alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti flamalarını sallayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmasına, "İstanbul... Aşkım, sevdam, yarim İstanbul. Yoldaşım, sırdaşım, sığınağım İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bile bahtiyar İstanbul." diyerek başladı.

İstanbul'un bugün yine muhteşem olduğunu ve destan yazdığını, güç ve cesaret verdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gökkuşağı renklerini senden alır. Gümüş rengini senin yakamozlarından çalar. Şairler, asıl sana vurgundur, aşıklar sana tutkun. Mimarlar sana hayrandır, sultanlar sana meftun. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin, gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul.

"SEN İSTİKBALİMİZİN KUTUP YILDIZISIN İSTANBUL"

Malazgirt'te Alpaslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı. Kudüs'ü alırken Selahattin sana sevdalıydı. Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin. Söğüt'te Osmangazi fidanı senin için toprağa dikti. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü. İstiklal Harbi'nde Anadolu senin için kıyama kalktı. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahinbey, Erzurum'da Nene Hatun senin için savaştı. Kastamonu'da Şerife Bacı yüreğine seni sardı. Pakistan'da Muhammed İkbal şiirlerini senin için yazdı. Afrika'da mazlumlar senin için dua etti. Sen, kırık kalplerin devasısın. Sen mazlumların umudusun. Sen istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle, özlemle selamlıyorum İstanbul."

"EN BABA MİTİNGİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ"

İstanbul mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen kırık kalplerin devasısın, sen mazlumların umudusun, istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul" ifadeleriyle başladı. Babalar Günü'nü de unutmayan Erdoğan, "Tüm babaların bu güzel gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde bizde en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Rabbim nazardan saklasın İnşallah. 6 günümüz var. Bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm ilçelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde yaptığı konuşmaya şöyle devam etti:

"24 HAZİRAN DEMOKRASİ BAYRAMIMIZ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

24 Haziran'da kükremeye var mısın İstanbul? 24 Haziran'da bir destan yazıyor muyuz? İstanbul, 24 Haziran'da vakit İstanbul vakti diyor muyuz? İrade erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Maşallah ben inanıyorum, İstanbul kararını verdi. 24 Haziran Demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Konuşmamın bir bölümünde İstanbul'u anlatacağım, diğer bölümünde Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde neler yaptığımızı anlatacağım. Birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın bini bir para... Yani usta neyse çırağı da o. Şimdi soruyorum. İstanbul'da bizim içme suyumuz var mıydı? İstanbul'da 94'te içme suyu var mıydı? Çöp dağları yükselmemiş miydi? Şimdi buradan bir soru daha soruyorum. Ümraniye'de çöplük patladığında kim vardı? CHP'li belediye vardı. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP'nin olduğu yerde pislik var, kirlilik var. Biz gelmeden önce 6 ilde doğalgazımız vardı şimdi bu 78'e yükseldi. AK Parti huzurdur, mutluluktur. Biz bunu sağladık. İçinizde Haliç'i bilmeyen var mı? Ben orada doğdum, büyüdüm. Haliç'te pislikten geçilmiyordu? Peki kim vardı, CHP var.

Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Sen (Muharrem İnce) bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil.

"BAK, YOLSUZLUKLARDAN FALAN BAHSEDİYORSUN, HADDİNİ BİL"

AK Parti yapar onlar konuşur, bu kadar basit. Türkiye, İstanbul biliyor ki bu şehirde hizmet denilince akla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gelir. Bugün FETÖ'yü, PKK'yı, ağzına alamayanlar, bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar, önce siz çıkın cesurca PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz, bunu ortaya koyun, ondan sonra vatandaşımız size güvensin, size destek versin. Aman siz siz olun mutlaka sandığa gidelim gitmeyenlere gitmesi için destek olalım, teşvik edelim çünkü, bu seçim önemli bir seçim. Pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda yeni bir günün başlangıcı olacak. Yeni bir milat olacak, yeni bir tarih olacak. Bugün yine muhteşemsin İstanbul, bugün yine destan yazıyorsun İstanbul, bugün yine güç ve cesaret veriyorsun İstanbul. AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz. Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Sen (Muharrem İnce) bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil.

"ÜLKEMİZİ DE 16 SENEDE YEPYENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTURDUK"

Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik. Nasıl 4,5 yılda İstanbul'u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk. (Atatürk Kültür Merkezinin yıkıldığını hatırlatarak) Şimdi Türkiye'nin bir numaralı opera binasını oraya yapıyoruz. Gittim, geçenlerde gezdim, son halini gördüm.Şu anda İstiklal caddesinin çıkışında yolun sol tarafına 5 bin kişilik bir cami yapılıyor. Şimdi Ramazan'ın son günlerinde hepsini gezdim gördüm. Biz dertliyiz dertli. İstanbul'a bunlar yakışır, olacak. Bir adım daha atıyoruz: Meşhur Rami kışlasını biliyorsunuz değil mi?

"YASLI ADAYI DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK ADASINA ÇEVİRİYORUZ"

Şimdi bir önemli müjde var. Yaslı ada vardı ya! O Yaslı adayı demokrasi ve özgürlük adasına çeviriyoruz. Siz tarihe kendinizi affettiremeyeceksiniz. O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız? Burada uluslararası toplantılar yapacağız. Bu toplantılardan netice alarak çıkacağız. Bu uluslararası camiada vardı bizde yoktu. Biz buyuz Bay Muharrem. Bak ben laf salatası yapmıyorum. Sende bir şeyden bahset, şunu yapıyorum de. Bizim millet bahçeleri ile dalga geçmiş. Elazığ'da yaklaşık 26 dönümlük yeri, hemen süratle TOKİ yeni projesini hazırlıyor, çarşambaya kadar ilk taslağı bize getirecek. Orayı da Elazığ'a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Güzel bir yere bir şehitler anıtı da koyacağız.

Dünyanın ilk üçü içince olacak havalimanımız. Bay Muharrem senin hafsalan bunu almaz. Kanal İstanbul... Ne işimiz var diyor!

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