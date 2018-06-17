Erdoağan'dan Yenikapı'da İnce'ye, Putin'li cevap

Bay Muharrem
senin havsalan böyle bir havalimanını (İstanbul Yeni Havalimanı) alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var bizim havalimanıyla'...Kanal İstanbul
...'Ne işimiz var 'diyor bizim Kanal İstanbul'la..Hale bak hale..."Takmış kafayı bizim külliye
ye.
Zaten ustası da öyleydi. Gelmeyeceğim dedi sonra kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım. Sayın Putin bir ziyaret yaptı. İlk gelişi. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz şöyle bir süzdü her tarafını. Ayrılırken "büyük devlet olmanın alameti farikası budur" dedi.