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Erdoağan'dan Yenikapı'da İnce'ye, Putin'li cevap

Cumhurbaşkanı Yenikapı’da düzenlenen mitingde konuştu. " ustana da söyle. 'Şöyle soydular böyle soydular' diyorlar. Neyi soyduk. Bu ne hayasızlıktır" diye konuştu. Erdoğan Putin ile ilgili anısınıysa şöyle anlattı: "Takmış kafayı bizim ye. Zaten ustası da öyleydi. Gelmeyeceğim dedi sonra kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım. Sayın Putin bir ziyaret yaptı. İlk gelişi.Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz şöyle bir süzdü her tarafını. Ayrılırken “büyük devlet olmanın alameti farikası budur” dedi.

Giriş Tarihi: 17.6.2018 19:39
Erdoağan'dan Yenikapı'da İnce'ye, Putin'li cevap
senin havsalan böyle bir havalimanını (İstanbul Yeni Havalimanı) alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var bizim havalimanıyla'......'Ne işimiz var 'diyor bizim Kanal İstanbul'la..Hale bak hale..."Takmış kafayı bizim ye.
Zaten ustası da öyleydi. Gelmeyeceğim dedi sonra kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım. Sayın Putin bir ziyaret yaptı. İlk gelişi. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz şöyle bir süzdü her tarafını. Ayrılırken "büyük devlet olmanın alameti farikası budur" dedi.
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Erdoağan'dan Yenikapı'da İnce'ye, Putin'li cevap
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