Erdoğan ve Macron Suriye’yi görüştü

Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Görüşmede ikili konular ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Suriye
'deki son gelişmeler, terörle mücadele ve mültecilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel sorunlarla ilgili işbirliğinin önemine de işaret edildi. Erdoğan, görüşmede, başta Menbiç olmak üzere Suriye'de Türkiye-ABD arasında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat sağlandığına da dikkati çekti. İki lider, 24 Haziran seçimlerini müteakip süreçte de yakın temas içinde olma kararlılıklarını teyit etti.