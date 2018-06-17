“Erdoğan’ın cesareti millete güç veriyor”

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı operasyonu sırasında El-Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın ailesi SABAH'a konuştu.Oğlunun şahadet haberini aldığı sırada çekilen fotoğrafı ile tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan baba Mehmet Kılıç, "Cumhurbaşkanımızın cesareti bu millete güç veriyor. Onun kararlılığıyla terör kökünden kazınacak" dedi. Anne Fatma Kılıç ise, "Sandığa gittiğimde ondan başkasına oy vermeye elim varmaz. Yavrumun kanını yerde bırakmayacak tek lider o!" diye konuştu. Şahadetinden 3 ay önce evlenen Gökhan Kılıç'ın doğumunu göremediği çocuğu Zeynep Hüma'ya babasının istediği ismin konulduğunu söyleyen Mehmet Kılıç şöyle konuştu:"Oğlumla o gece Kilis'teyken konuşmuştuk. Bayrağına âşık bir Türk genciydi. Canını da bayrağı için verdi. Şehitler ölmez derler ya gerçekten de ölmüyor. Oğlum eşimin de benim de rüyalarımda gülüyor. Üniforması içinde bizimle konuşuyor ve hep gülümsüyor. Onun bu dünyada olmadığına hâlâ inanamıyorum. Her zaman bizimleymiş gibi hissediyorum.Önemli olan vatandır. Vatanın birliği ve bütünlüğü için şehitler verilir. Benim oğlum şerefiyle Rabbine kavuştu. Terör belasına karşı savaşmak için beni de çağırsalar gözümü kırpmadan giderim. Cumhurbaşkanımızın cesareti, 'Ben bu yola kefenimi giydim de çıktım' demesi bu millete güç veriyor. Onun kararlılığıyla terör kökünden kazınacak. Şimdi Kandil'deki teröristleri de yok edeceğiz. Çocuklarımızı şehit verdik ama vatanımız, milletimiz, devletimiz güçlü. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Allah devletimizi ve Cumhurbaşkanımızı korusun."Şehit oğlu Gökhan'ın en küçük evladı, kıymetlisi olduğunu söyleyen anne Fatma Kılıç da, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Ona olan sevgimi kelimelerle anlatamam. Sandığa gittiğimde ondan başkasına oy vermeye elim varmaz. Benim Erdoğan'a desteğim gönülden. Yavrumun kanını yerde bırakmayacak tek lider o" dedi. Oğlunun şahadeti sonrası devletin desteğini yanlarında hissettiklerini belirten anne Kılıç, "Allah başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye için gece gündüz demeden çalışan herkesten razı olsun" diye konuştu.