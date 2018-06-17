Eski başbakan Tansu Çiller AK Parti'nin Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulundu

Tansu Çiller'in açıklamalarından satırbaşları:

Bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçiğimiz yakalamakta destan yazmaktalar.

Bu destan bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AK Parti Yenikapı mitingine katıldı "Milli şuurla buradayım"

Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir.

Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır.

Güvenlik olamadan özgürlüklerin olması mümkün değildir.

Çok ciddi çözümlere ihtiyaç var tüm kesimlerde.

24 Haziranda seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize getirecek. Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bir kısmının çok parçalı olduğunu görüyoruz. Bunlar saygın partiler olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyum sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları hedefleri siyasi kültürleri başka. Bunları çok zor görüyorum.