Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Eski başbakan Tansu Çiller AK Parti'nin Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulundu

Eski başbakan 'nin Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulundu

Eski başbakan , 'nin Yenikapı mitingi öncesinde açıklamalarda bulundu. Çiller, "Koalisyonlarla çözüm üretmek ve milleti memnun etmek çok zordur. Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım." dedi.

Giriş Tarihi: 17.6.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 17:03
Eski başbakan Tansu Çiller AK Parti'nin Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulundu

Tansu Çiller'in açıklamalarından satırbaşları:

Bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçiğimiz yakalamakta destan yazmaktalar.

Bu destan bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AK Parti Yenikapı mitingine katıldı "Milli şuurla buradayım"

Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir.

Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır.

Güvenlik olamadan özgürlüklerin olması mümkün değildir.

Çok ciddi çözümlere ihtiyaç var tüm kesimlerde.

24 Haziranda seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize getirecek. Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bir kısmının çok parçalı olduğunu görüyoruz. Bunlar saygın partiler olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyum sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları hedefleri siyasi kültürleri başka. Bunları çok zor görüyorum.

Son Dakika: İstanbul çifte bayrama hazır! AK Parti Yenikapı mitingine saatler kaldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski başbakan Tansu Çiller AK Parti'nin Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN