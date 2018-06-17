O bayraklar Sancaktepe'de ortaya çıktı

Kandil'in sözcülüğüne devam ettiği için halkın büyük tepkisini alan HDP'nin oyları 7 Haziran seçimlerinden bu yana düşüş yaşıyor. Bu düşüşü durdurmaya çalışmak için CHP ve HDP kirli bir ittifaka girdi. Vatandaşlardan aldığı sert tepkilere rağmen aynı dili ve politikaları sürdüren HDP'li siyasetçilere en büyük destek CHP'den geliyor.

İşte CHP ve HDP arasındaki akılalmaz ittifak ve daha önce birbirleri için söyledikleri o sözler...

HDP ADAYINDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Daha önce de HDP'nin Kocaeli 1.sıra adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP-HDP ittifakını gözler önüne seren itiraf gibi bir açıklama yaptı. Gergerlioğlu, Muharrem İnce'nin dün Diyarbakır'da yaptığı mitingi kastederek, "Bana kaç gündür CHP seçmeni soruyordu HDP'nin baraj altında kalma riski olduğunu biliyoruz, destekleriz ama ya 2.tura İnce kalırsa Kürtler ne yapar, ya İnce'yi desteklemezlerse? Bugün Diyarbakır'da cevabı verildi sanırım. Kürtler ne yapacağını bilir, hiç merak etmeyin" dedi.





