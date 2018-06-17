Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > O bayraklar Sancaktepe'de ortaya çıktı

O bayraklar 'de ortaya çıktı

'nin cumhurbaşkanı adayı , İstanbul ’de miting düzenledi. Her fırsatta CHP- ilişkisini inkar eden İnce'nin Sancaktepe mitinginde yine HDP bayrakları ortaya çıktı. Atatürk'e ve Türk bayrağına düşmanlığını her fırsatta dile getiren HDP, şimdi 'emanet oylar' almak için CHP ile örtülü ittifak içerisinde. İnce'nin Diyarbakır mitingine gelen HDP'liler "Selo'ya özgürlük" sloganları atmıştı. HDP-CHP arasındaki artık gizli olmaktan çıkan bu ittifak konusunda Muharrem İnce’nin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 17.6.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 13:02
O bayraklar Sancaktepe'de ortaya çıktı

Kandil'in sözcülüğüne devam ettiği için halkın büyük tepkisini alan 'nin oyları 7 Haziran seçimlerinden bu yana düşüş yaşıyor. Bu düşüşü durdurmaya çalışmak için ve HDP kirli bir ittifaka girdi. Vatandaşlardan aldığı sert tepkilere rağmen aynı dili ve politikaları sürdüren HDP'li siyasetçilere en büyük destek CHP'den geliyor.

İşte CHP ve HDP arasındaki akılalmaz ittifak ve daha önce birbirleri için söyledikleri o sözler...

HDP ADAYINDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Daha önce de HDP'nin 1.sıra adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP-HDP ittifakını gözler önüne seren itiraf gibi bir açıklama yaptı. Gergerlioğlu, 'nin dün Diyarbakır'da yaptığı mitingi kastederek, "Bana kaç gündür CHP seçmeni soruyordu HDP'nin baraj altında kalma riski olduğunu biliyoruz, destekleriz ama ya 2.tura İnce kalırsa Kürtler ne yapar, ya İnce'yi desteklemezlerse? Bugün Diyarbakır'da cevabı verildi sanırım. Kürtler ne yapacağını bilir, hiç merak etmeyin" dedi.

İşte CHP-HDP ittifakının adresi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O bayraklar Sancaktepe'de ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN