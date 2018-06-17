O kahramandan 24 Haziran mesajı

Darbe
girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı
önünde tankın önüne yatarak hafızalara kazınan Metin Doğan
, 24 Haziran
'ın 15 Temmuz
kadar tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Sosyal medyada paylaştığı videoda vatandaşları Cumhur İttifakı
'nı desteklemeye çağıran Doğan, 24 Haziran seçimlerinin 2013'ten beri süren istiklal ve istikbal mücadelesinin başkomutanlık muharebesi olduğunun altını çizdi. Doğan şöyle devam etti: "Cenab-ı Allah bana 15 Temmuz'da tankların altına yatarak darbecilere karşı ilk direnişi başlatma şerefini nasip etti. 24 Haziran'da yapılacak tarihi seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy vermek ve verdirtmek, en az 15 Temmuz'da tankın altına yatarak darbeyi önlemek kadar önemlidir. 24 Haziran'da çıkacak zafer FETÖ
'yü bir daha çıkmamak üzere tarihe gömecektir. Muhalefet normalleşme adı altında KHK
ile ihraç edilen FETÖcülerin mesleklerine iade edileceklerini, FETÖ'cüleri hapisten çıkartacaklarını ve mallarını iade edeceklerini resmen açıkladı. Bu 15 Temmuz'dan 2 yıl sonra FETÖ'nün tekrar hâkim olması demektir. "