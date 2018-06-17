Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > O kahramandan 24 Haziran mesajı

O kahramandan mesajı

Giriş Tarihi: 17.6.2018
O kahramandan 24 Haziran mesajı
Darbe girişimi sırasında önünde tankın önüne yatarak hafızalara kazınan , 'ın kadar tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Sosyal medyada paylaştığı videoda vatandaşları 'nı desteklemeye çağıran Doğan, 24 Haziran seçimlerinin 2013'ten beri süren istiklal ve istikbal mücadelesinin başkomutanlık muharebesi olduğunun altını çizdi. Doğan şöyle devam etti: "Cenab-ı Allah bana 15 Temmuz'da tankların altına yatarak darbecilere karşı ilk direnişi başlatma şerefini nasip etti. 24 Haziran'da yapılacak tarihi seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy vermek ve verdirtmek, en az 15 Temmuz'da tankın altına yatarak darbeyi önlemek kadar önemlidir. 24 Haziran'da çıkacak zafer 'yü bir daha çıkmamak üzere tarihe gömecektir. Muhalefet normalleşme adı altında ile ihraç edilen FETÖcülerin mesleklerine iade edileceklerini, FETÖ'cüleri hapisten çıkartacaklarını ve mallarını iade edeceklerini resmen açıkladı. Bu 15 Temmuz'dan 2 yıl sonra FETÖ'nün tekrar hâkim olması demektir. "
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O kahramandan 24 Haziran mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN