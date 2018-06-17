Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Özbek mevkidaşı ile bayramlaştı

Özbek mevkidaşı ile bayramlaştı

Giriş Tarihi: 17.6.2018
Özbek mevkidaşı ile bayramlaştı
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı 'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bayramlaşma vesilesiyle gerçekleşen görüşmede iki lider, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Özbek mevkidaşı ile bayramlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN