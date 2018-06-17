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vahşetine kurban giden Serap'ın babası: "Kızımı gözlerimin önünde yaktılar"

Küçükçekmece'de 8 Kasım 2009 tarihinde belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca, molotofkokteyli atılması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser'in ailesi, hala olayın acısını yaşıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 13:26 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 13:36
PKK vahşetine kurban giden Serap'ın babası: Kızımı gözlerimin önünde yaktılar

Bir yandan yüzme sporuyla ilgilenen diğer yandan da üniversite sınavında iyi bir derece yapıp eczacı olma hayaliyle derslerine yoğunlaşan ve hafta sonları da dershaneye giden Eser, bir pazar günü dershaneden evine gitmek için bindiği belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen molotofkokteyli saldırısı sonucunda yaralandı.

Güvenli bir şekilde, sağ salim evine varması için kendisini durakta bekleyen babasının gözleri önünde saldırıya uğrayan ve yüzünde, elinde, bacaklarında yanıklar oluşan Serap Eser, kaldırıldığı hastanede 28 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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PKK vahşetine kurban giden Serap'ın babası: "Kızımı gözlerimin önünde yaktılar"
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