PKK vahşetine kurban giden Serap'ın babası: "Kızımı gözlerimin önünde yaktılar"

Bir yandan yüzme sporuyla ilgilenen diğer yandan da üniversite sınavında iyi bir derece yapıp eczacı olma hayaliyle derslerine yoğunlaşan ve hafta sonları da dershaneye giden Eser, bir pazar günü dershaneden evine gitmek için bindiği belediye otobüsüne terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen molotofkokteyli saldırısı sonucunda yaralandı.

Güvenli bir şekilde, sağ salim evine varması için kendisini durakta bekleyen babasının gözleri önünde saldırıya uğrayan ve yüzünde, elinde, bacaklarında yanıklar oluşan Serap Eser, kaldırıldığı hastanede 28 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.