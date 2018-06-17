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Romanlardan Erdoğan'a bayram hediyesi

'un Üsküdar ilçesinde Selamsız Mahallesi’nde yaşayan Roman vatandaşlar, ’a sürpriz bir bayram hediyesinde bulundular. Roman vatandaşlar Erdoğan için, ‘Âlem görsün!’ isimli bir klip hazırladı...

Giriş Tarihi: 17.6.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 12:58
Romanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram hediyesi

Üsküdar'da Selamsız Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar için 'Âlem görsün!' isimli bir klip hazırladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen klibi, sosyal medya hesabından paylaştı. 'Üsküdar Selamsız'da bir bayram sabahı' yazısıyla başlayan video da mahalleden görüntülerin yer alıyor. Romanların hep bir ağızdan eşlik ettiği 'Âlem görsün!' şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram hediyesi olarak hazırladı.

İŞTE O VİDEO...

Roman vatandaşlardan 'Erdoğan' klibi

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Romanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram hediyesi
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