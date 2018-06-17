Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Saadet Partisi'nden 'terör' istifası

Saadet Partisi'nden 'terör' istifası

Saadet Partisi milletvekili adayı Zeki Begiş, partisinin teröre destek verdiğini gerekçe göstererek adaylıktan çekildiğini, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 23:14
Saadet Partisi'nden 'terör' istifası

Saadet Partisi milletvekili adayı Zeki Begiş, partisinin teröre destek verdiğini gerekçe göstererek, milletvekili adaylığından çekildi.

Begiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politikaları yanlış bulduğunu söyledi.

Bu nedenle partisinden ayrılma kararı aldığını vurgulayan Begiş, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda partimin teröre verdiği destekten dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. İlçe başkanlığı görevimden ve milletvekilli adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın yanında yer alacağım."

4. sıra milletvekili adayı Begiş, 8 yıldır Saadet Partisi İdil İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Öte yandan, Saadet Partisi İdil İlçe yönetiminin de aynı gerekçeyle partiden ayrıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Saadet Partisi'nden 'terör' istifası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN