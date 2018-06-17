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yle iftira atan İYİ Parti'li İzzet Aşkar gözaltına alındı

Sosyal medyada lerle, " darbe girişiminin gerçek olmadığı" yönünde ve darbeye karşı koyan vatandaşları aşağılar şekilde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 16.6.2018 21:42 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 01:53
Sahte belgeyle iftira atan İYİ Parti'li İzzet Aşkar gözaltına alındı

Sosyal medyada, " darbe girişiminin gerçek olmadığı" yönünde ve darbeye karşı koyan vatandaşları aşağılar şekilde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri sırasında @izzet_askar isimli/rumuzlu twitter kullanıcısının, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin asılsız paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçek olmadığını ve 15 Temmuz günü yaşananların, Meclisimize, Polis Özel Harekatımıza ve halkımızın üzerine atılan bombaların, paletler altında ezilen insanlarımızın, mermilerin önünde ülkelerine ve demokrasilerine sahip çıkmak adına kendilerini siper eden insanlarımızın birer kurgu olduğu ve 15 Temmuz günü vatan, millet sevdasıyla kurtuluş mücadelesi veren tüm vatandaşlarımızı aşağılar nitelikte paylaşım yapan @izzet_askar isimli/rumuzlu twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan evraktaki isimlerin gerçekle bağdaşmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gerçek olmayan belgeleri paylaşarak, halkı kin ve galeyana sevk eden, toplumun milli değerlerini aşağılayan veya değersiz hissedilmesini hedefleyen, vatandaşların sinir uçlarına dokunmak suretiyle kaotik bir seçim süreci yaşanması amaçlayan bu kişinin 1991 Ermenek doğumlu İzzet Aşkar olduğu, gözaltına alınan Aşkar'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

İYİ PARTİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

lerle provokasyon peşinde koşan Aşkar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, İYİ Parti'li olduğunu ortaya çıkardı.

İyi Parti, daha önce de içerisinde birçok FETÖ mensubu bulundurmasının tespit edilmesi ile gündeme gelerek ve tepki çekmişti.

İşte ihaneti gözler önüne seren o paylaşımlar:

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Sahte belgeyle iftira atan İYİ Parti'li İzzet Aşkar gözaltına alındı
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