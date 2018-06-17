Sınav odasına darbe şifresi

Deniz
Harp Akademisi Komutanlığı'nda 15 Temmuz
öncesinde sınav hazırlama ve ölçmedeğerlendirme odasına girişte kullanılan şifreli elektronik kilitlere ve odalarda kullanılan bazı dolaplara ait kilitlere '1507' rakamının verildiği ortaya çıktı. Darbe girişimi öncesinde Deniz Harp Akademisi Komutanlığı bünyesindeki Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nde sınav hazırlama işlemleri gerçekleştiriliyordu. Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürü olarak Hakan Bulut, Sınav Subayı olarak Veysel Yılmaz, Ölçme ve Değerlendirme Subayı olarak ise İdris Emek görev yapıyordu. Yapılan incelemede, bahse konu personelin sınav hazırlama odasına ve ölçme-değerlendirme odasına girişte kullandığı elektronik kilitlerin ve odalarda bulunan bazı dolaplara ait şifreli elektronik kilitlerin şifresini, 15 Temmuz darbe girişiminin tarihini işaret eder biçimde '1507' olarak belirlediği anlaşıldı. Bu 3 isim de soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.