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Son Dakika: şüphelileri 'a kaçamadı

Son dakika haberi... 'a kaçma girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 5 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 12:07
Son Dakika: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın sınır boyunda görevli "Hudut Kartalları" olarak anılan Hudut Birliği askerleri, 'a kaçmaya çalışan 5 kişilik bir grubu tespit etti.

Askerler tarafından yakalanan şüphelilerin, örgütün okulunda çalışan Esma K, ihraç edilen eski akademisyen Haluk S, terör örgütünün yayıncılık şirketinde çalışan Taner A, örgütün okulunda çalışan Lokman K. ile Nurten S. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin aralarında 'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlar ve aranmaları bulunanlar da olduğu belirlendi.

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Son Dakika: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadı
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