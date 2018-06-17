Son Dakika: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın sınır boyunda görevli "Hudut Kartalları" olarak anılan Hudut Birliği askerleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişilik bir grubu tespit etti.

Askerler tarafından yakalanan şüphelilerin, örgütün okulunda çalışan Esma K, ihraç edilen eski akademisyen Haluk S, terör örgütünün yayıncılık şirketinde çalışan Taner A, örgütün okulunda çalışan Lokman K. ile Nurten S. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin aralarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlar ve aranmaları bulunanlar da olduğu belirlendi.