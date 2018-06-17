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Soylu: Suruç’taki olayın sebebi İnce’dir

Giriş Tarihi: 17.6.2018
Soylu: Suruç’taki olayın sebebi İnce’dir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta bayramlaşma programına katıldı. Soylu Suruç'ta yaşanan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin hayatını kaybettiği olaylara değindi. terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zemin kaybettikçe şiddete başvurduğunu belirten Bakan Soylu, "Partimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da atılan adımlarla milletimizle kucaklaştıkça PKK çıldırmaktadır. PKK'nın sözde siyasetçilerini orada şiddet üzerine sahaya sürmektedir" dedi. Soylu şunları söyledi: "Şanlıurfa'daki Suruç'taki olayın sebebi ve müsebbibi 'dir. Bunlara bu şımarıklığı veren bunları siyasetin özünden ayırıp şiddete doğru yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce'dir. Dün başka bir olaya daha tanıklık ettim. Havalimanında 'nin yetkililerini gördüm ama onları cenazede görmedim. Olayı araştırmaya gelmişler. Kimin adına? Hiç kimse kusura bakmasın 'nin adına, PKK'nın adına olayı araştırmaya gelmişler. Yazıklar olsun. Terör üzerinden CHP ve HDP ittifakı söz konusudur."
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Soylu: Suruç’taki olayın sebebi İnce’dir
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