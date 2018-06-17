Soylu: Suruç’taki olayın sebebi İnce’dir

İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta bayramlaşma programına katıldı. Soylu Suruç'ta yaşanan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin hayatını kaybettiği olaylara değindi. PKK
terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zemin kaybettikçe şiddete başvurduğunu belirten Bakan Soylu, "Partimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da atılan adımlarla milletimizle kucaklaştıkça PKK çıldırmaktadır. PKK'nın sözde siyasetçilerini orada şiddet üzerine sahaya sürmektedir" dedi. Soylu şunları söyledi: "Şanlıurfa'daki Suruç'taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce
'dir. Bunlara bu şımarıklığı veren bunları siyasetin özünden ayırıp şiddete doğru yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce'dir. Dün başka bir olaya daha tanıklık ettim. Havalimanında CHP
'nin yetkililerini gördüm ama onları cenazede görmedim. Olayı araştırmaya gelmişler. Kimin adına? Hiç kimse kusura bakmasın HDP
'nin adına, PKK'nın adına olayı araştırmaya gelmişler. Yazıklar olsun. Terör üzerinden CHP ve HDP ittifakı söz konusudur."