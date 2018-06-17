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saldırısında 19 kişiye gözaltı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018
Şanlıurfa'nın ilçesinde yaşanan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de yer aldığı 4 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi. Dün aralarında Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan ile HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İsmail Kaplan'ın, Suruç'taki seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı kendilerine ihanet ettiğini ileri sürme gerekçesiyle hedef gösterdiği kaydedildi. Her seçim öncesi muhafazakar Kürt siyasetçileri suikastla sindirmeye çalışan , son 5 yılda Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları binalarına yönelik 238 silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 30 kişi öldürüldü.
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Suruç saldırısında 19 kişiye gözaltı
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