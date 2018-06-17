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: 9 etkisiz hale getirildi

: "'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ile bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı 9 etkisiz hale getirildi."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 11:02
TSK: 9 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu.

, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ile bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı 9 in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI SIĞINAK, MEVZİİ VE MÜHİMMAT DEPOLARI DA İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ile Hakkari'nin Çukurca ilçesine yönelik dün hava harekatları düzenledi. Düzenlenen hava harekatları sonucunda silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi ve teröristler tarafından sığınak, silah mevzii ve mühimmat depoları imha edildi.

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