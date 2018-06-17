Van'da terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aladağ Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta terörist kıyafeti, 3 çorap, 4 spor ayakkabısı, 2 çaydanlık, bardak, çakı, makas, kaşık, diş macunu, diş fırçası, tarak, pil, jelikan, patlamamış ampul başlığı ve tıraş makinesi ile makineye ait başlıklar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, malzemelerin bulunduğu sığınağı imha etti.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.