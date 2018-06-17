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Yaralının yardımına vekil adayı koştu

AK Parti Milletvekili Adayı Opr. Dr. , Korgan ilçesinde katıldığı programda başından yaralanan güreşçiye, konuşmasını yarıda keserek ilk müdahaleyi yaptı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 00:42 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 00:47
Yaralının yardımına vekil adayı koştu

AK Parti Milletvekili Adayı Opr. Dr. , çalışmaları kapsamına Ordu'yu karış karış gezmeye devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Korgan ilçesini ziyaret eden Yediyıldız, burada bu yıl 22'ncisi düzenlenen Korgan Yaylası Orman Gülü Festivali'ne katıldı.

Yaralının yardımına vekil adayı koştu

YARALININ YARDIMINA VEKİL ADAYI KOŞTU

'nin önemli pehlivanlarının hünerlerini sergilediği festivalde AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız'ın sahnede konuşma yaptığı esnada devam eden güreş müsabakalarında bir pehlivan yere düşerek başından yaralandı. Yere düşen ve başında kanama olan sporcuyu gören Yediyıldız, konuşmasını bırakarak güreşçinin yanına koştu. Doktor olması münasebetiyle kanlar içerisinde yerde yatan sporcuya hemen ilk müdahaleyi yapan Yediyıldız, sağlık ekiplere gelinceye kadar sporcunun başından ayrılmadı. Yediyıldız'ın bu davranışı alanı dolduran onlarca vatandaş tarafından büyük alkış aldı.


Yaşanan olay sonrası festivalin sunumunu yapan cazgırın 'AK Pati'de çare tükenmez' söylemi dikkat çekerken 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen güreşçinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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Yaralının yardımına vekil adayı koştu
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