Yeğen Gülen’den ‘Firar edin’ talimatı

İzmir'de FETÖ
elebaşısı Fetullah Gülen
'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in 21 yıl hapse çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanığın örgütün sözde "Türkiye eğitim imamı" olduğu ve örgüt mensuplarının firar etmesi için talimat verdiği belirtildi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mehmet Mezher Gülen'e 21 yıl hapis cezası verilen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gülen'in, ByLock
'u başkasına ait GSM hattı üzerinden kullandığının belirtildiği gerekçeli kararda, 642 sayfadan oluşan ByLock mesaj içeriklerinde sanığın, Türkiye'nin birçok yerindeki FETÖ/PDY
'ye ait okullara ilişkin olarak ne gibi işlemler yapılacağı, soruşturmalar karşısında okullarda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konularında talimat verdiği bilgisi yer aldı. Erzurum, Rize, Trabzon, Muğla ve Antalya
gibi şehirlerde örgüt üyelerinin, sanığı bilgilendirmek ve talimatlarını almak amacıyla görüş sorduğuna dikkati çekilen kararda, Gülen'in ByLock yazışmalarının ilk 4 sayfasında, diğer sayfaların okunmasına gerek kalmayacak şekilde "Türkiye eğitim imamı" olduğuna ilişkin net verilere ulaşıldığı vurgulandı. Kararda, "Sanığın farklı illerde birçok örgüt üyesi hakkında başlatılan soruşturmaların etkisiz kılınması amacıyla bu şahısların yurt içinde veya dışında saklanmaları talimatı verdiği ve firarilerin, yurtdışına kaçırılması konusunda aktif görev aldığı, ByLock yazışma içeriklerinden anlaşılmıştır" denildi.