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'da terör operasyonu

'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 07:57 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 07:58
Adana'da terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü / adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle evlere baskın düzenledi.

Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, aralarında 3 kadının da bulundu kent merkezinde 12, Ceyhan ilçesinde ise 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, zanlıların evlerinde arama yaptı.

Ekiplerin adreslerdeki çalışması sırasında bazı polisler sokak girişlerinde önlem aldı.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da terör operasyonu
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