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'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'nın şehrinden 'na gelen bir yolcunun üzerinde ve valizinde 1 kilo 789 gram kokain ele geçirdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 11:58
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'da 'nda bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya'nın şehrinden gelen Arjantin uyruklu 49 yaşındaki D.Q.'yu durdurarak valizini x-ray cihazından geçirdi ve daha sonra arama yaptı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüphelinin üzerinde bel bölgesine bir düzenekle sardığı 1 kilo 243 gram sıvı kokaini ve valizinin çekme sapına gizlediği 4 parça halindeki 546 gram toz kokaini buldu. Gözaltına alınan D.Q. 'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Q. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin D.Q.'yu gözaltına alması ve valizinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı.

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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
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