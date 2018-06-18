Bakan açıkladı! AK Partili vekil uzun süredir tehdit ediliyordu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

SURUÇ SORUŞTURMASI

Hepimiz için, ülkemiz için demokrasimiz için müessif bir olay. Çünkü demokrasi bu tip tuzaklarla dönem dönem karşılaşır. Fakat demokrasi bu tip tuzakları hep atlatır. Geçmiş dönemlerde de bu tip tuzaklarla karşılaşıldı. Biliyorsunuz, hem ilçe başkan yardımcılarımız hem milletvekili adaylarımız hem ilçe başkanlarımız Diyarbakır'da Dicle ilçe başkanımız Deryan Aktert katledildi. Aynı zamanda Özalp'ta iki ilçe başkanımız aynı zamanda Hakkari'de Ahmet Budak milletvekili adayımız çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Birçok arkadaşımız böyle katledildi. Ben siyasetle demokrasinin Türkiye'yi geliştirebileceğine inanan insanlardan biriyim. Çünkü halkın temel düşüncesini, arzusunu, talebini ancak siyaset ve demokrasi ile iletebilir. Türkiye'de demokrasiyi hak ve özgürlükleri ortaya koyanlar o cicili bicili gazetelerinde bunları ifade edenler ve aynı zamanda Avrupa desteği ve dünya desteği ile bunları Türkiye'yi suçlayarak olmadığını iddia edenler bu konuda tek ses çıkarmamaktadırlar.Söz konusu HDP ve PKK olunca sanki ağızlar kapatılmaktadır. Vicdanlar mühürlenmekte ve gönüller kilitlenmektedir. Şimdi burada bir milletvekili adayımız İbrahim Halil Yıldız Suruç kendi ilçesi orada belediye başkan adayı da oldu ve İbrahim Halil Yıldız çok mert bir adamdır. Orada hem Türk bayrağını hem AK Parti bayrağını sallandıran ve bu mücadeleyi de ortaya koyan bir arkadaşımız.

Bundan bir zaman dilimi önce Meclis'te bir tartışma oluyor. Osman Baydemir ile bunlar karşı karşıya münakaşa ediyorlar. Bu münakaşadan sonra bizim İbrahim Halil Yıldız'a PKK'nın tehditleri artıyor. PKK bu tehditleri yaparken de iki sefer üst üste biz ikişer kişisini aldık. Suruç'ta ve Şanlıurfa'da. İbrahim Halil Yıldız'a yönelik bir öldürme teşebbüsünden dolayı.

Şöyle istiyorlar burada PKK, HDP dışında CHP ile beraber PKK, HDP Türkiye'yi parsellemişler. Türkiye'nin batısı güneyi kısmen kuzeyi ve orta Anadolu'yu CHP, Türkiye'nin güney ve güneydoğusunu PKK ve HDP birlikte yönetelim ve buna ait de bir paslaşma bir ortak sözleşme bir anlaşma uzun yıllardır devam ediyor. Dönem dönem bazen birbirleri ayrı gözükseler de iş riske girince aynı bugünlerde olduğu gibi hemen bir araya geliyorlar.

Dün Sarıgazi'de Muharrem İnce belki görüntülerde vardır. Muharrem İnce orada mitinge gelirken HDP'liler ve PKK'lılar orada bayraklarla beraber karşılıyorlar. Neden? Çünkü, Selahattin Demirtaş'a gitmesin diye iki onun hapisten çıkmasını talep etmesinin kutlamasını gerçekleştiriyorlar üç, İnce'nin miting alanında gencin alnında Kürdistan yazıyor gelinen tablo bu. Gelinen tablo başka hiç birşey değil. Burada İbrahim Halil Yıldız bu tabloya nasıl gelindiğini de ifade edeceğim. İbrahim Halil Yıldız, esnaf ziyareti yapıyor. Daha önce de orada ucuz çarşılar var orada görüntüler