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'da şehit annesine çirkin saldırı!

Gemlik'te şehit annesi standına "teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterdi ve standa doğru yürümeye çalıştı ancak orada bulunanlar acılı anneye saldırdı.

Giriş Tarihi: 18.6.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 21:51
Bursa'da şehit annesine çirkin saldırı!

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili leri öncesinde Cumhur ve Millet İttifakı gibi resmi ve görünen ittifakların dışında görünmeyen ittifaklar da var.

Öyle ki terör örgütü 'nın siyasi ayağı cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 'ye de 'e de oy vereceğini açıkladı. 'nin adayı İnce'de kampanyasının başında HDP'nin adayı F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

Bursa'da şehit annesine çirkin saldırı!

ACILI ANNEYE SALDIRDILAR

Tüm bu gelişmeler ışığında Gemlik'te 27 yaşında oğlunu şehit veren bir anne CHP standına "teröristlerle el sıkıştınız, PKK'yı ziyaret ettiniz, Allahsızlar, oy istiyorsunuz, diyerek tepki gösterdi. Kendisine el sallayan bir kadını görünce ise "şu kadın elini sallıyor" diyerek ona doğru yöneldi. Tepki gösterdiği kadın ise şehit annesine saldırdı. Yaşananlar ise acılı bir annenin feryadına kulak asmadan sadece saldıranların terbiyesizliği olarak akılda kaldı.

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Bursa'da şehit annesine çirkin saldırı!
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