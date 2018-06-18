CHP’li başkan hakkında soruşturma izni çıktı

Katı Atık Tesisleri'nin ihalesinde rekabeti engelledikleri ve usulsüzlük yaptıkları öne sürülün CHP
'li Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı ve 10 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.
İçişleri Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi
'nin tasarrufunda olan, Fethiye, Marmaris, Ortaca, Datça katı atık düzenli depolama tesisleri, inşaatı devam eden Menteşe katı atık düzenli depolama tesisi ile yapımı planlanan Milas ve Bodrum katı atık düzenli depolama tesislerinin işletilmesi ile ilgili ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, ihalede rekabetin engellendiği ve çeşitli usulsüzlükler yapıldığı yönünde rapor hazırladı.
İçişleri Bakanlığı da rapor doğrultusunda CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Büyükşehir Genel Sekreteri Hüsetin Daşgın, encümen üyeleri Mehmet Ali Avcı
, Mehmet Oktay, Nevzat Sarıçoban, Önder Batmaz ile Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yapan Birsen Kocataş, Emin Madran, Fatoş Arslan ve Şevket Gülen hakkında soruşturma izni verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasının yer aldığı kararın tebliğ edilmesinin ardından Gürün ve belediye çalışanlarının, Danıştay Birinci Dairesi'ne itirazda bulundukları da öğrenildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili hukuki süreç devam ettiği için açıklama yapılmayacağı ifade edildi.